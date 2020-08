Callejon lascia il Napoli, Koulibaly lo saluta: “Sei un vero amico”

José Maria Callejon è vicino a lasciare il Napoli. L’esterno spagnolo concluderà il suo rapporto con il club azzurro dopo sette stagioni che gli hanno permesso di festeggiare la conquista di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Ma ora il giocatore sente la necessità di cambiare aria e di tuffarsi in una nuova avventura.

AMICIZIA

Callejon ha lasciato un ricordo intenso nel gruppo del Napoli come dimostrano le parole di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha postato su Twitter una foto con una didascalia inequivocabile: “Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio”.