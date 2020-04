Callejon, ma sei tu? Lo spagnolo irriconoscibile su Instagram

Baffetti e taglio inedito: effetto quaratena. Anche José Maria Callejon risente dell’isolamento e, per colpa di sua moglie, svela un look totalmente inedito che lo rende praticamente irriconoscibile. In una stories pubblicata dalla compagna Marta su Instagram, l’esterno spagnolo del Napoli si è fatto filmare mentre gioca a pallone in casa.

In tanti, però, hanno dovuto rivedere più volte le immagini per via del nuovo stile del calciatore. Baffi e capelli ‘nuovi’ per il classe 1987 del club partenopeo che aveva già mostrato tagli e colorazioni indedite di capelli, ma mai a questo livello…