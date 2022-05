Calori, il gol che tolse scudetto alla Juve: “Successe l’imponderabile. All’Inter serve un altro me”

Parla l'ex giocatore ora allenatore

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex calciatore ha ripercorso quella giornata facendo un parallelo con l'attualità tra rossoneri e nerazzurri: "Sono passati 22 anni, ma non lo dimentico. Dopo il primo tempo venne giù il diluvio, si allaga tutto. Collina non sa che fare, chiama i superiori, aspetta. Erano anni di feroci polemiche arbitrali, non si poteva sospendere e il presidente ci aveva minacciato di portarci in tournée in Cina se non avessimo vinto. Successe l'imponderabile e così andai via dallo stadio non so dopo quante interviste", le parole di Calori.