Cambia regola sui prestiti: ogni squadra avrà un numero massimo

Cambia il regolamento per evitare il mercato selvaggio

Dall’1 luglio 2022 la Fifa introdurrà un nuovo regolamento sui prestiti con l'obiettivo di sviluppare i giovani giocatori, promuovere l'equilibrio competitivo e prevenire l'accaparramento dei calciatori. Ogni squadra avrà un numero massimo di giocatori da poter prestare o da acquistare in prestito (8 da luglio 2022 che diventeranno 7 nel 2023 e 6 dal 2024 in poi). Questa regola cercherà di evitare il mercato selvaggio. “L’introduzione di un nuovo quadro normativo in materia di prestiti dei calciatori rappresenta un altro passo importante nell’ambito della più ampia riforma del sistema dei trasferimenti, il cui iter è iniziato nel 2017. Inizialmente prevista per luglio 2020, l’attuazione delle nuove regole ha dovuto essere ritardato a causa della pandemia di COVID-19”, ha spiegato la FIFA in una nota. I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori cresciuti nel club saranno esentati da queste limitazioni.