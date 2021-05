Cambiasso su Mourinho: “Mi aspettavo il suo ritorno in Italia, ma non così”

L'argentino è stato uno dei protagonisti del Triplete ai tempi dell'Inter

Il ritorno di José Mourinho in Italia ha scioccato il mondo del calcio. Lo Special One ha scelto la Roma per provare a rilanciarsi dopo le esperienze non esaltanti tra Manchester United e Tottenham. Ora ci riprova con la Serie A, in cui è imbattuto, dato che il campionato italiano lo ha incoronato nel 2009 e nel 2010. Proprio nel 2010 il portoghese si prese scudetto, Coppa Italia e Champions League alla guida dell'Inter.