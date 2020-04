Cambio nell’Aia, Orsato nuovo rappresentate degli arbitri in attività

In questo periodo di stop forzato a causa virus, l’Associazione italiana arbitri ne ha approfittato per operare qualche cambio interno. Daniele Orsato infatti succederà a Rocchi come rappresentante degli arbitri in attività. Una decisione ufficializzata dall’associazione tramite una nota sul sito ufficiale.

COMUNICATO – “Il Presidente dell’AIA, a norma dell’art. 8, comma 6, lett. c) del vigente Regolamento, sentiti gli Arbitri Effettivi appartenenti al ruolo C.A.N. A, ha nominato l’A.E. C.A.N. A Daniele Orsato, della Sezione di Schio, Rappresentante degli Arbitri in Attività. Orsato succede a Gianluca Rocchi, di Firenze, che aveva ricoperto il ruolo negli ultimi anni”.