Camoranesi ci crede: “Juventus competitiva. Può lottare per lo scudetto se…”

Parla l'ex bianconero

Mauro Camoranesi , ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, ha parlato in un'intervista a La Stampa del momento di forma della squadra di Allegri reduce dal successo contro la Fiorentina per 1-0 e dei suoi ricordi passati.

MONDO JUVE - "La Juve è stata una tappa fondamentale della mia esperienza calcistica. Quest’anno è partita male, e mi dispiace moltissimo: dopo la lunga esperienza con Allegri sono stati abbandonati presto i progetti Sarri e Pirlo e si è voluto tornare al passato con risultati per ora non ottimali". Però, secondo il grande ex, la formazione bianconera è forte: "La squadra però è competitiva, devono stringersi tutti insieme nello spogliatoio attorno al mister perché le difficoltà non si superano mai da soli. I risultati in Champions ci sono, in campionato bisogna resistere perché, ne sono certo, se a gennaio i bianconeri si ritroveranno a sei o sette punti dalla prima, nulla è precluso, neppure lo scudetto".