Camoranesi: “Cristiano Ronaldo? Muscoli mai visti prima…”

Sta per partire la nuova stagione di Serie A, con la Juventus che si presenta ai nastri di partenza ancora una volta da grande favorita, vista anche la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo. E proprio del fuoriclasse portoghese, a Radio Club 947, ha parlato l’ex centrocampista Mauro German Camoranesi.

CRISTIANO RONALDO – “La scorsa settimana, assieme ai miei figli, sono andato ad assistere a un allenamento della Juventus: lui è uscito dallo spogliatoio mezo nudo, con muscoli che non avevo mai visto nella mia vita. Quando qualcuno smette di giocare si deforma un po’, a lui non succede. Ricordo che quando giocavamo contro in nazionale era molto veloce e faceva molti doppi passi. Io giocavo sulla sua stessa fascia e così dovevo seguirlo”.