Candreva sfida l’Inter: “Loro favoriti per scudetto e quel gol ai nerazzurri…”

L'esterno della Sampdoria verso la gara di domenica contro i campioni d'Italia

"Sappiamo che avremo davanti una grandissima squadra che va affrontata con umiltà e rispetto". Sono queste le prime parole di Antonio Candreva , esterno della Sampdoria , a Sky Sport 24 in vista della sfida dei blucerchiato contro l'Inter del weekend. L'ex di turno ha parlato della gara di campionato valevole per la terza giornata di Serie A che metterà gli uomini di D'Aversa contro i campioni d'Italia in carica.

"In rosa ha grandissimi giocatori che fanno la differenza. Dovremmo saper soffrire quando ci sarà da soffrire e poi fare la nostra partita. L’Inter è campione d’Italia, una grandissima squadra che si sta riproponendo ad altissimi livelli anche se si sono giocate solo due giornate di Serie A, ma è la formazione favorita per la vittoria del campionato ", ha poi proseguito Candreva .

SPECIALE - L'esterno parla da ex con grandi ricordi ma anche con l'ambizione di poter raggiungere l'importante traguardo delle 400 gare in Serie A: "All'Inter ho trascorso degli anni bellissimi, è stata davvero una bellissima esperienza. Quella non era l’Inter degli ultimi 2-3 anni ma una squadra in costruzione, con cambi di proprietà. All’epoca era un po’ difficile, ma io posso solo parlare bene dei nerazzurri: ha una grande società, grandissimi tifosi, mi sono trovato benissimo". "400 gare in A? Sono tante, ma ho l'entusiasmo per farne altre 400!".