Candreva, una partenza sprint mai vista in carriera: il record

L'esterno della Sampdoria protagonista con un grande traguardo in Serie A

Come riportato da Opta, infatti, il classe 1987 ha raggiunto un traguardo mai toccato prima da quando gioca nel massimo campionato italiano. Il calciatore della Samp ha realizzato 5 gol nelle prime 13 partite giocate dalla sua squadra in un campionato di Serie A per la prima volta in carriera. In precedenza Candreva era riuscito ad arrivare "solo" ad un massimo di 4 reti a questo punto del torneo quando giocava con la Lazio, nella stagione 2013/14.