Cannavaro e la corsa scudetto: “Juventus? Allegri è bugiardo perché…”

L'ex difensore e ora allenatore parla della lotta nel campionato italiano

L'ex difensore azzurro ha detto la sua sulla volata per il Tricolore senza nascondere la sua preferenza per la squadra partenopea ma anche ammettendo la forza del Milan e sottolineando anche qualche aspetto di Inter e Juventus. "Per lo scudetto il mio cuore dice Napoli, ma quei tre punti in più del Milan ora dicono che sono i rossoneri in vantaggio su tutti". Cannavaro ha aggiunto anche qualcosa sulla Juve, sua ex squadra, e sulle continue parole di Allegri che parla solamente di quarto posto. "Max è un bugiardo quando dice che non ci crede alla rimonta per lo scudetto. Lui più lo ripete e più penso che davvero è convinto di poterci riuscire. E fa pure bene".