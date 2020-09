Cannavaro: “Scudetto? Lotta aperta. Pirlo ha una grande fortuna…”

Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina, ha parlato ai microfoni de Il Mattino relativamente al calcio italiano e al campionato di Serie A ormai prossimo al suo inizio. L’ex difensore anche della Nazionale campione del mondo, ha commentato chi, secondo lui, può dire la sua nella lotta allo Scudetto.

Cannavaro: “Campionato aperto. Su Pirlo alla Juventus…”

“Il campionato sarà aperto, la Juventus è sicuramente la squadra più gettonata: come sempre ha qualcosa in più delle avversarie. Occhio però all’Inter di Antonio Conte che si è rinforzata. Mi aspetto un buon campionato anche da parte della Lazio. Così come dal Milan, dal Napoli e dall’Atalanta. Queste potrebbero essere le protagoniste della prossima Serie A. Ci sarà più equilibrio rispetto al passato”, ha commentato Cannavaro.

E poi un pensiero sull’ex compagno Pirlo, ora mister della Juventus: “Cosa può dare Pirlo alla Juve? La sua serenità ma deve capire che non deve dimostrare nulla. Lui ha una grande fortuna e non deve sottovalutare questo: è in una squadra forte dove anche se dovesse fare qualche errore ci sarà qualcuno pronto a mettere una pezza ai suoi sbagli. Non è un vantaggio di poco conto. Anche in tempi di Covid-19 a far vincere le partite sono sempre i giocatori più bravi”.

GEORGINA RODRIGUEZ FA IMPAZZIRE IL WEB