Cannavaro su Insigne: “A Napoli qualcuno lo rimpiangerà”

L'ex compagno parla dell'addio del capitano

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Paolo Cannavaro , ex difensore del Napoli , che ha voluto dire la sua su Lorenzo Insigne che questo fine settimana giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia azzurra prima di passare alla MLS col Toronto.

L'ex compagno del numero 24 partenopeo ha ricordato alcuni momenti vissuti insieme come la Coppa Italia vinta: "Quella non potrà togliercela nessuno. E non sapete che orgoglio è. Come ci si senta da napoletani a sollevare un trofeo. Anche a distanza di tanti anni potremo raccontarlo ai nostri figli e nipoti. E a quel punto, nel tempo, ti vengono riconosciuti anche i meriti. Ecco questo mi sento di dire a Lorenzo. Andando in Canada, a giocare un calcio diverso, che gli consentirà di divertirsi di più, a Napoli ci sarà anche chi lo rimpiangerà. E col tempo lui troverà il giusto equilibrio nel rapporto con la città, quell’amore forte che io provo oggi più che mai".