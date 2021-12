Caos Covid, la Juventus sospende vendita biglietti per gare con Napoli, Udinese e Sampdoria

Il club bianconero ha deciso di fermare la vendita di biglietti per le prossime tre sfide casalinghe

Aumentano i contagi da coronavirus anche nel mondo del pallone. Pure la Serie A sta venendo investita dai nuovi casi di positività al Covid. Le società, in attesa di avere un quadro preciso della situazione relativa ai propri calciatori e alle norme che verranno applicate al settore del "pallone", si stanno muovendo prendendo le prime decisioni. La Juventus, per esempio, ha optato in queste ore per fermare la vendita dei biglietti per le prossime tre sfide casalinghe.