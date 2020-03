Caos rinvii, la Sampdoria ironizza sui social

Il caos legato ai rinvii di Serie A ha mandato in confusione squadre e addetti ai lavori. Più che un campionato, la Serie A ora sembra un puzzle da 1000 pezzi da ricomporre. Il compito spetta alla Lega Calcio che in queste ore sta mettendo sul tavolo molteplici opzioni per sistemare la situazione.

IRONIA SAMP – Tra i club maggiormente danneggiati c’è la Sampdoria. Il club blucerchiato, come altri, vive nell’incertezza più assoluta e non si sa ancora quando potrà recuperare il match contro l’Inter. Per questo motivo la società ha lanciato una polemica velata sui social con una didascalia piuttosto chiara. Due “x” rosse alle voci avversario e giorno della partita. L’unica certezza è la concentrazione della squadra di Ranieri per uscire da una situazione complicata di classifica. Un modo come un altro di polemizzare con la Lega su una situazione che rimane ancora molto incerta.