Caos Serie A, Spadafora durissimo: “Lega Serie A e Dal Pino irresponsabili”

Non si placano le polemiche riguardo il pazzo pomeriggio di Serie A. Dopo il botta e risposta tra Lega Calcio, AIC e Governo, ecco che a buttare altra benzina sul fuoco è ancora il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Durissime le parole usate nei confronti della Lega Serie A e del suo presidente Del Pino.

IRRESPONSABILI – Ai microfoni di 90°Minuto il ministro ha parlato così: “E’ vero che il decreto governativo prevede le porte chiuse, il nostro era soltanto un invito a fermarsi. Però nessuno di loro si prende la responsabilità, perché ci sono degli interessi. Il mondo del calcio, e in particolare della Serie A, si sente immune dal contagio, come se dovesse andare avanti a ogni costo. So benissimo che la partita è una grande occasione per i tifosi, però la situazione qui evolve ora dopo ora. Sono stato oggetto di messaggi violenti e di insulti, ma a me quello che interessa è la salute pubblica. La Lega non si assume le proprie responsabilità, Dal Pino rimanda sempre le decisioni ad altri. Questa gestione, da molti considerata insoddisfacente e anche da me, mi sembra che non sia consapevole della gravità della situazione. Aspetta che anche in A ci siano i primi casi di contagio? Cosa deve succedere ancora nel Paese?”.