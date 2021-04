Capello avverte Allegri: “Perché tornare alla Juventus? Pensaci bene”

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve commenta il possibile ritorno dell'allenatore livornese

In casa Juventus è tempo di riflessioni. I bianconeri si interrogano sulla possibilità di continuare con Andrea Pirlo in panchina. In caso di esonero del Maestro, si parla fortemente di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri . Il tecnico livornese ha conquistato cinque scudetti consecutivi con la Vecchia Signora, dal 2015 al 2019. Negli ultimi due anni, non ha allenato e dunque la Juventus rappresenterebbe l'opportunità ideale per tornare in panchina.

Il possibile ritorno non sembra entusiasmare Fabio Capello. L'ex allenatore commenta questo scenario ai microfoni di Sky Sport: "Fossi in Allegri ci penserei bene prima di tornare alla Juventus. Tutti quelli che sono tornati su quella panchina, e parlo anche per me, non hanno fatto sempre così bene. Tornerebbe in una bottega che conosce bene ma mi chiedo: perché è andato via? Per quale motivo volevano qualcosa di diverso rispetto a lui? La dirigenza pensa di saperne di più degli allenatori? Qualcuno probabilmente si è sopravvalutato se sono stati scelti tre tecnici in tre anni".