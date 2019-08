Capello avverte la Juventus: “Inter da temere, ha una società forte. Con Marotta non si scherza più”

Pochissimi giorni al via del nuovo campionato di Serie A, che vedrà ancora una volta la Juventus partire come grande favorita. Ad avvisare i bianconeri circa le difficoltà della nuova stagione ci ha però pensato Fabio Capello, che ha così parlato a QS.

INTER – “Il vero pericolo per la Juventus è il presidente dell’Inter Suning: io ho lavorato in Cina e so bene quanto sia forte e ambizioso. Ma la vera novità dei nerazzurri, che la rende veramente temibile, è la forza della società: il club non si è abbassato ai ricatti di questo o di quel giocatore. Marotta, fin da subito, ha fatto capire che il vento è cambiato: all’Inter non si scherza più”.