Capello: “Cassano il mio grande rammarico. Serie A? Ripartire sarebbe bello ma serve sicurezza”

Lunga intervista da parte di Fabio Capello ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguarda alla possibile ripartenza della Serie A a seguito dell’emergenza coronavirus. L’ex ct e tecnico ha detto la sua sulla possibilità di rivedere in campo le squadre: “Ripartire sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio: di fronte ad immagini come quelle delle bare trasportate dai camion militari nelle strade di Bergamo, sarebbe stato offensivo”.

SI PUO’ – Ma adesso qualcosa è cambiato e lo stesso Capello guarda avanti con più fiducia: “Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare il paese, anche sul piano psicologico. Credo che concerti, cinema e teatri saranno vietati a lungo. Le partite, ovviamente a porte chiuse, offriranno la miglior forma di svago. Poi c’è il discorso economico. Il calcio è un’industria importante. Nella sua filiera non ci sono solo allenatori e calciatori, ma anche migliaia di lavoratori del cosiddetto indotto. Queste persone, con l’attività sospesa, sono in difficoltà economica”. E ancora: “Se i protocolli di sicurezza vengono seguiti alla lettera, si può giocare anche in Lombardia, Veneto e Piemonte. La cosa importante è rispettare le regole sanitarie».

ANEDDOTO – Curioso anche l’aneddoto su Antonio Cassano: “Poco tempo fa ha dichiarato di essere profondamente cambiato dopo il matrimonio. Quando mi ha cercato per salutarmi, gli ho detto: “Non potevi sposarti a 21 anni?”. Antonio è il mio grande rammarico. Lo avevo voluto alla Roma per il suo talento straordinario”, ha concluso Capello.