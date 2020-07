Capello: “Credevo l’Inter avrebbe vinto scudetto. Champions alla Juventus? Difficile”

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Juventus e Milan, ha parlato in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati, ma in modo particolare le situazioni legate all’Inter e alla Juventus e al loro cammino in Serie A e in coppa.

Capello sulle stagioni di Inter e Juventus

Sull’Inter, Capello ha detto subito: “L’allenatore aveva bisogno di un po’ di tempo per capire dove fosse finito e conoscere le altre squadre”, ha spiegato l’ex mister su Antonio Conte. “Però i soldi spesi sono tanti. Francamente credevo che già in questa stagione avrebbero interrotto il ciclo della Juventus. Conte? Fino a poche giornate fa, prima che Lazio e Juve rallentassero, mancava poco che per l’Inter si parlasse di fallimento. Adesso siamo di nuovo alla rincorsa scudetto. La situazione è questa: si è legati ai risultati ma con le gare che si giocano ogni tre giorni non fai in tempo a pensare qualcosa che i fatti ti smentiscono”.

E sulla Juventus: “Lo scudetto lo davano per vinto, l’obiettivo è la Champions. Però è difficile. Ci sono grandi squadre, grandi allenatori, grandi mentalità. E’ una corsa lunga e complicata. E ci vuole fortuna. Mi cito: palo dentro e palo fuori, il bivio sta tutto qui”, ha concluso Capello sul percorso della Juventus di Sarri.

