Capello e il derby di Genova: “Gara speciale. Ecco chi ha un vantaggio”

L'ex mister ha parlato del match del prossimo weekend tra Genoa e Sampdoria

PARERE - "Sono gare uniche, c'è poco da fare", le parole dell'ex mister. "Per capire pienamente un derby devi averlo vissuto, aver respirato l'atmosfera, bisogna avere grande rispetto quando se ne parla". Su chi potrebbe avere un certo vantaggio, quantomeno in termini di entusiasmo, Capello ha aggiunto: "Mio zio, Mario Tortul, era un giocatore blucerchiato. Questo mi rende un po’ più filosampdoriano ma aver vinto all'ultimo secondo la partita con il Cagliari può avere grande valore per il Genoa. Era una sfida molto importante: vincerla così ti dà carica, convinzione e questo può aiutare. E anche per Blessin è stato importante aver trovato la sua seconda vittoria con il Genoa".