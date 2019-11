Capello, frecciata a Cristiano Ronaldo: “Non dribbla un avversario da tre anni…”

Severo commento da parte di Fabio Capello a margine della gara tra Juventus e Milan. In modo particolare nei confronti di Cristiano Ronaldo, autore di una gara opaca e della polemica al momento della sostituzione.

Intervenuto negli studi di Sky l’ex ct di Inghilterra e Russia ha attaccato pesantemente l’asso portoghese: “Non dribbla un avversario da 3 anni. In questo momento Cristiano Ronaldo non sta bene, Dybala e Douglas Costa invece sono in ottima condizione e fanno la differenza. Ci vuole personalità per togliere un giocatore come Cristiano Ronaldo, bravo Sarri. Il portoghese va recuperato, soprattutto dal punto di vista fisico. Il suo atteggiamento al momento del cambio non è stato bello, bisogna essere campioni anche quando si viene sostituiti”, ha detto Capello.