Capello: “Il secondo rigore per la Juventus non c’era, ma Commisso ha esagerato…”

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Radio Anch’Io Sport delle vicende calde del calcio nostrano. Dalle polemiche per i rigori nel match tra Juventus e Fiorentina, fino all’Inter e al pareggio del Milan. Ecco le sue parole:

JUVENTUS-FIORENTINA – “Credo che, forse, il secondo rigore assegnato alla Juventus non c’era. Forse a volte gli arbitri sono troppo fiscali. Certo che la reazione di Commisso è stata esagerata”. “Aldilà di chi fossero i protagonisti dell’episodio, secondo me il rigore è inesistente. Mi sorprende che il VAR abbia dato conferma”.

MILAN – “Senza Ibrahimovic cosa succede? Beh, Ibrahimovic è un punto di riferimento. Quando c’è lui le difese si preoccupano per lui e c’è più libertà per gli altri. Ecco cosa è successo ieri contro il Verona. Poco movimento senza palla e molti giocatori timidi”.

SCUDETTO – “Chi è l’anti-Juventus? Credo l’Inter perché ha messo in rosa qualche giocatore di qualità. Ieri ha fatto una partita maschia contro l’Udinese. Alla Lazio forse manca qualcosa”. “La Juventus deve stare attenta. Non giocare pensando di aver vinto perché le altre sono lì”.

NAPOLI – “Io al Napoli? No, non ho l’età (ride ndr). Secondo me c’è stato un blackout tra squadra e presidente. Multe sciocche. Ha rovinato quel rapporto. Ora difficile rimettere in piedi quel rapporto”. “Ancelotti ha fatto errori? Probabilmente la voglia di cambiare quanto fatto da Sarri è stato il suo errore. Tutto subito forse era sbagliato”.