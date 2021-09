Capello: “Inter favorita per scudetto ma Napoli difficile da battere. E la Juve…”

Il commento dell'ex mister e CT sul campionato italiano e la lotta per il Tricolore

A margine della seconda edizione dell'evento Inside the Sport a Coverciano, Fabio Capello ha parlato dei temi caldi dell'attualità del calcio italiano. In modo particolare, come riportato da TMW, l'ex mister e CT si è soffermato sulla lotta per lo scudetto sottolineando quali siano le squadre con le maggiori possibilità di vincerlo.

LOTTA - "Il Napoli è partito bene, ha avuto partite non difficilissime, ma ha dimostrato di essere una squadra. Sarà difficile da battere, ho visto una convinzione importante", ha detto Capello dopo le sei vittorie su altrettante gare da parte gli azzurri. "È sempre stata tra le prime, la corsa è ancora lunga e gli scontri diretti saranno fondamentali. L'Inter è ancora la favorita, insieme alla Juventus, anche se ha problemi in difesa. Il Milan è frizzante, spero che duri fino in fondo. Avevo previsto comunque che il Napoli sarebbe stato tra le migliori, ha cambiato poco e ha qualità. In più Osimhen segna tanto, deve migliorare perché è giovane ma in futuro sarà molto importante".