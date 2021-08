Capello: “L’Allegri bis non è garanzia di successo. L’Inter ha telaio, Milan il progetto”

L'ex allenatore fa le carte al campionato di Serie A

Fabio Capello è pronto ad allacciare le cinture e commentare con la sua grande competenza calcistica il campionato di Serie A e la Champions negli studi di Sky. Intanto l'ex allenatore del Milan alla Gazzetta dello Sport dice la sua sulla corsa scudetto. «La Juve parte in pole position dopo le cessioni dell’Inter. Le aspettative sono tutte su Allegri e lo dico spassionatamente: non sarà facile ripetere i successi del ciclo precedente. Max deve mostrare forza e pugno deciso. Non vorrei che i calciatori prendano il suo ritorno come un alibi per scaricare le responsabilità. Mi attendo qualcosa di speciale da De Ligt e Dybala. L’argentino ha il potenziale del numero uno, ma gli è sempre mancato qualcosa».