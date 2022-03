Capello: “Per lo Scudetto in lotta 4 squadre con percentuale identica di vincerlo”

Il commentatore di Sky non ha dubbi sulla corsa al tricolore

Fabio Capello, commentatore di Sky ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei problemi del calcio italiano che ha perso la strada per il Mondiale per il secondo anno consecutivo. "Il nostro calcio deve ritrovare la sua identità, l’ABC che abbiamo perso. Non possiamo pensare di essere moderni giocando il calcio di Guardiola di 15 anni fa. Noi italiani abbiamo altre caratteristiche, non potremo mai essere come gli spagnoli. E poi bisogna avere in campo i migliori. Io da ragazzo andavo a San Siro a studiare Luis Suarez. Alla Spal ho avuto la fortuna di trovare grandi maestri: Massei, Bagnoli. Copiavo e imparavo. Se hai dei mediocri accanto non puoi crescere».