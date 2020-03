Capello: “Playoff per lo scudetto? Piuttosto meglio non assegnare il titolo”

E’ caos anche nel mondo del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. I campionati sono stati sospesi fino al 3 aprile, ma anche dopo quella data non è certo che si possa tornare a giocare regolarmente. Ecco quindi che sono state avanzate ipotesi alternative per l’assegnazione dello scudetto, come ad esempio la disputa dei playoff. Un’idea respinta con forza da Fabio Capello, intervenuto a Sky Sport.

NO PLAYOFF – “La classifica attuale non soddisfa nessuno, ci sono squadre che magari hanno giocato gare difficili e ora ne avrebbero altre più facili e che potrebbero quindi cambiare la loro posizione. I playoff? Ribaltano il modo di pensare di un campionato, piuttosto io non assegnerei lo Scudetto. Per la Champions e l’Europa League terrei conto della classifica attuale, mentre per la retrocessione potrebbero essere giocati i playout”.