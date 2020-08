Capello punge la Juventus: “Coman come Henry, sono recidivi”

Thierry Henry prima di diventare una leggenda dell’Arsenal è passato tra le fila della Juventus, senza mai però riuscire a mostrare tutto il suo valore. A danneggiare il francese un’errata posizione in campo che l’ha spinto poi a firmare per la squadra di Arsene Wenger. Discorso simile si potrebbe fare per Kingsley Coman che alla Juventus ha fatto bene sì, ma il suo minutaggio era forse troppo ridotto. Ora con il Bayern si gioca da titolare una finale di Champions.

CAPELLO PUNGE LA JUVENTUS

Nel prepartita di SkySport si è parlato anche di questo aspetto e l’ex allenatore dei bianconeri Fabio Capello ha punto la società torinese: “Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. La Juventus evidentemente è recidiva: Henry è arrivato giovane alla Juventus e poi è andato via. Stesso discorso per Coman. Quando vedi le qualità devi aspettare, non puoi chiedere ad un giovane di essere subito protagonista”.