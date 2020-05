Capello racconta: “Le liti con Totti sono leggende metropolitane”

Fabio Capello è stato l’ultimo allenatore della Roma che è riuscito a vincere lo scudetto. Era nella stagione 2000/2001 quando i giallorossi guidati da Don Fabio portarono a casa il terzo titolo della loro storia. Un’impresa che nessuno finora ha più ripetuto. Durante la sua permanenza nella Capitale si erano diffuse delle voci riguardo un cattivo rapporto tra Capello e Francesco Totti.

LEGGENDE – E’ proprio l’ex allenatore a smentire categoricamente queste voci: “È una leggenda metropolitana. Con Totti non ho mai avuto nessun problema, l’ho sostituito una volta contro la Juventus. Forse gli chiedevo di più, di essere meno romano, nel senso di essere meno pigro, lui poteva fare tutto e di più. Mai messo in discussione né la forza né la qualità del calciatore o il rapporto umano. Anzi se devo dire una cosa, consigliai a Totti questo: non regalare i soldi al procuratore. Gli dissi che uno come lui aveva bisogno di un commercialista o di un avvocato per fare i contratti“. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport