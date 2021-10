Capello sentenzia: “Per la Juventus discorso scudetto già chiuso”

Parla l'ex mister e CT

SERIE A E SCUDETTO - "Nel nostro campionato ci sono delle novità interessanti, è vero, ma quando vedo la Premier League sembra un altro sport", ha detto Capello. "E dipende anche dagli arbitri. Mancano arbitri bravi da noi? No, è un fatto di cultura. Da noi ogni contrasto è un fischio, all’estero non buttano la palla fuori neppure con l’uomo a terra. Mi fa ridere quando anche dei miei colleghi in tv per giustificare un fallo dicono “Beh, lo tocca”. Che vuol dire? C’è gente che si tuffa in continuazione, i famosi falli di svenimento... Così non cresciamo di livello". E sullo scudetto: "Juventus fuori dal discorso scudetto? Per me sì. E’ già troppo lontana dal vertice e ha tante squadre davanti. E’ un campionato molto combattuto e se devi recuperare punti a Napoli, Milan, Inter e Roma diventa complicato".