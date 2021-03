Capello sicuro: “L’Inter ha già vinto lo scudetto e lo ha fatto quando…”

Continua la marcia dell’Inter in campionato. La squadra nerazzurra è reduce dal successo contro il Torino che, visto lo stop del Milan, gli ha consentito di allungare in classifica dove il vantaggio adesso è diventato importante. Fabio Capello, ai microfoni di Sky, ha dato per fatta la conquista del Tricolore.

Capello non ha dubbi: “L’Inter ha vinto lo scudetto”

“Cosa pensa Conte dopo la sconfitta del Milan? Lo dico da due settimane che l’Inter ha vinto il campionato, l’ho detto quando il Milan ha perso con lo Spezia e lo riconfermo. Lautaro ha più qualità di Lukaku. Uno è forte e potente e soffre se trova uno dello stesso peso, l’altro si muove bene, è agile, ha tecnica. L’Atalanta ha dimostrato che se fermi Hakimi e Barella fermi tanto dell’Inter e penso che contro il Toro sia stato così”.

E ancora: “Bisogna fare i complimenti a Conte che ha capito che non deve andare a pressare troppo alto, è intelligente. Conte lo scorso anno è arrivato secondo, ora è il secondo anno, conosce la squadra e l’ambiente. Fosse rimasto Sarri alla Juve? Inter e Juve sono le due squadre più complete, un anno in più con la stessa squadra vuol dire tanto”, ha concluso Capello.