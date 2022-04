Capello sicuro: “Milan, col fondo del Bahrain prospettiva eccezionale”

Il commento del mister

"Negli ultimi anni il calcio è cambiato, i costi di gestione sono saliti alle stelle e per le squadre italiane si è rivelato sempre più complesso competere con le potenze di Premier", le parole di Capello. Per questo dico che se davvero si concretizzasse il passaggio societario al fondo del Bahrain, sul piano delle ambizioni, per il Milan sarebbe una prospettiva eccezionale. Avrebbe la facoltà di pianificare acquisti oltre la soglia del budget attuale". L'ex tecnico anche del Diavolo però poi ha precisato in riferimento all'attuale proprietà: "La famiglia Singer ed Elliott vanno ringraziati perché hanno portato a termine a Milano un lavoro bellissimo".