Capello sicuro: “Napoli-Milan è già sfida scudetto”

Varrà solo per l’ottava giornata di campionato, ma per Fabio Capello il match tra Napoli e Milan in programma domenica sera al San Paolo varrà già per discorsi da scudetto. Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il mister ha voluto approfondire i temi caldi della gara tra azzurri e rossoneri con particolare enfasi riguardo all’importanza dello scontro diretto tra due delle formazioni più in forma del momento.

Capello: “Napoli-Milan da scudetto”

“Penso si tratti di una sfida scudetto, la definizione ci sta tutta perché poi nel conteggio finale anche questi punti conteranno”, ha detto Capello senza esitazione. “Partite del genere aiutano a scoprire se stessi, a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmente anche su quali limiti dover lavorare. Siamo nella fase discendente del campionato, certo abbiamo avuto delle sensazioni ma non si è ancora in condizione di stabilire quali siano i reali valori e stavolta invece con Napoli-Milan potremmo aggiungere ulteriori indizi alle nostre valutazioni”.

E ancora sulla gara e gli scontri individuali tra mister e giocatori: “Mi aspetto una bella partita, perché siamo al cospetto di due squadre che inseguono il risultato attraverso il gioco o anche quella che comunemente chiamiamo un’idea. Il Napoli ha la sua, il Milan ne ha un’altra, ma entrambe esprimono una propria identità”. “Insigne sta crescendo e in maniera visibile. Ha acquisito una maturità che poi dà l’impressione di trasformarsi in personalità. Ibrahimovic? Mi limito semplicemente a ripetere che siamo al cospetto di un fuoriclasse assoluto. Un gigante del calcio”.