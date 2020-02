Capolavoro Mertens e il Cagliari va k.o. Napoli vede l’Europa

Il Napoli completa una splendida settimana con due vittorie esterne. Dopo il colpo in semifinale di Coppa Italia a spese dell’Inter a San Siro, oggi successo degli azzurri di mister Gattuso sul campo del Cagliari. Ha deciso Mertens al 65′ con capolavoro balistico di destro. Partita in avvio non bella anzi deludente per ritmo e costruzione di gioco. Il pareggio a reti bianche al termine dei primi 45′ ha testimoniato la scarsa vena delle due squadre. Nella ripresa un lampo dopo il quarto d’ora tutto azzurro con la decima rete del belga alla squadra isolana. Il Cagliari pur provandoci fino al 90′ e oltre, non è riuscito a pervenire al pareggio. Si allunga per la squadra di Maran la striscia di partite senza vittorie. Il Napoli invece con i tre punti di oggi si avvicina alla zona Europa League.