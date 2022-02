Capozucca e il retroscena su Nandez: “Affare con Juventus saltato perché…”

Il dirigente del Cagliari fa il punto sul mercato appena concluso rivelando una curiosità sull'uruguaiano

RETROSCENA - "Nandez è uno dei giocatori più forti del Cagliari: è caratteriale, ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Lui non lo ha mai detto, questo lo voglio precisare, ma lo sappiamo. Detto ciò, i matrimoni si fanno in due, è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Quest'anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus", ha esordito Capozucca. Poi il retroscena: "Il motivo del mancato passaggio alla Juve? Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto: 'o mi vogliono, e allora vado', dice lui, oppure 'non voglio sentirmi sotto esame'. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblu, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento".