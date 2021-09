Caputo bussa due volte e la Sampdoria passa a Empoli

Sampdoria che ha disputato una buona gara al Castellani

Prima vittoria in campionato della Sampdoria che ha espugnato il terreno del Castellani battendo l'Empoli con il punteggio di 3-0 nel match della quarta giornata di Serie A. Decisivo l'ex attaccante del Sassuolo Francesco Caputo autore dei due gol blucerchiati. Candreva, alla mezz'ora, serve l'assist al bomber ligure per il gol dell'ex dell'Empoli che sblocca la partita e non esulta per rispetto. Mancuso va vicino al pari, ma in avvio di ripresa ancora Caputo colpisce una traversa e poi firma la doppietta. L'Empoli ci ha provato a rientrare in partita ma la Samp è riuscita a impedire alle punte toscane di mettere il pallone alle spalle di Audero. Anzi è stato Candreva con un tiro dei suoi di destro a chiudere la partita.