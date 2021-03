Caputo, dal messaggio sul Covid alla Nazionale: “Vacciniamoci tutti. Solo così si sconfigge il virus. Sull’Europeo…”

Ormai è passato quasi un anno da quella famosa esultanza dopo un gol di Francesco Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, nella quale invitava la popolazione italiana a restare a casa per superare la pandemia di coronavirus. Quasi 365 giorni dopo, però, le cose non sono andate proprio bene come diceva il suo foglietto esposto dopo una rete. Intervistato da Repubblica, come riporta anche Huffpost, il centravanti dei neroverdi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti.

Caputo: dal Covid alla Nazionale…

Caputo torna subito su quella sua esultanza e le intenzioni del suo messaggio: “Purtroppo non è andata bene? No, però il messaggio che volevo mandare era: ‘restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni'”, ha spiegato l’attaccante del Sassuolo. Ad oggi, invece, quel messaggio cambierebbe in: “Vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. Ritengo sia la soluzione giusta per liberarci della pandemia“.

“Un anno senza tifosi? Alla fine ti abitui a tutto, ma giocare senza l’atmosfera del pubblico è stata davvero dura. Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Però la salute viene prima: non è ancora tempo di riaprire. Anche i tifosi rivali hanno un debole per me? Non lo so neanch’io il perché. Avverto questa simpatia, mi rendo conto di quello che trasmetto, ma boh. Forse dipende dalla spontaneità. Può darsi che qualcuno si identifichi in me”.

Sulle sue ambizioni e sulla sua crescita: “Sono cresciuto sui campi in terra battuta e forse a guardarmi viene voglia di credere nei sogni. Non ho mai avuto l’assillo di diventare un calciatore, ho sempre giocato per divertirmi, ma con serietà e cercando di migliorarmi. Poco alla volta ho fatto la mia strada. Le due maglie azzurre che ho indossato le ho appese in casa, sono le uniche che ho esposto: se ne arriveranno altre o meno mi rimarrà per sempre dentro l’emozione di aver difeso i colori della mia nazione. I miei numeri in Serie A? Sono del parere che i numeri dicano la verità, se dicono che sono tra i migliori qualcosa di vero ci sarà. In ogni caso l’obiettivo è sempre quello di migliorarmi. Se penso all’Europeo? Non posso dire di no…”.