Caputo diventa ‘l’atomico biondo’: il Sassuolo scherza sul look del bomber

Evidentemente galvanizzato dalla ormai prossima ripresa della Serie A, anche Francesco Ciccio Caputo ha voluto mostratre a tutti l’entusiasmo nell’essere tornato a correre sul prato del club neroverde con l’intento di ripartire col campionato dal prossimo 20 giugno.

L’attaccante del Sassuolo si è presentato all’ultimo allenamento totalmente biondo. Un look che ha colpito la stessa società neroverde che ha voluto scherzare sui social con un messaggio su Twitter: “L’atomico biondo che fa impazzire il mondo”. Si respira un clima decisamente più sereno in quel di Reggio Emilia dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Tra l’altro, Caputo era stato tra i primi calciatori a voler far sentire la propria vicinanza alle persone colpite dal Covid-19 con il famoso messaggio “Andrà tutto bene”.