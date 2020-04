Caputo ha pronto un nuovo messaggio: “Alla ripresa so già cosa scriverò per i medici e gli infermieri…”

Francesco Ciccio Caputo è pronto e non vede l’ora di segnare per poter festeggiare con una nuova esultanza. L’attaccante del Sassuolo era stato protagonista di un bel messaggio in una delle ultime sfide di Serie A disputate prima dell’emergenza coronavirus. “Andrà tutto bene”, aveva scritto il bomber su un piccolo foglio di carta per incoraggiare le persone a farsi forza.

Adesso, come lo stesso attaccante ha spiegato al Corriere dello Sport, si prepara ad un altro messaggio, per medici ed infermieri: “Lo meritano perché sono degli eroi. Quando tornerò a segnare, ne preparerò un altro con scritto ‘che bello poterci abbracciare tutti di nuovo'”. E ancora: “Tutti i calciatori vogliono terminare la stagione. Anche se si dovrà giocare a porte chiuse e con le dovute sicurezze. Ma il messaggio sarà positivo, per tutto il Paese”.