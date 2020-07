Caputo, messaggio a Del Piero e a… Mancini: “Scommessa vinta, aspetto chiamata di Alex. Nazionale? Parla il campo”

Francesco Ciccio Caputo tocca quota 21 gol e sogna in grande. Prima la cena con Del Piero con il quale era in corso una scommessa, poi, chissà, magari anche la chiamata della Nazionale. L’attaccante del Sassuolo sta vivendo una stagione fantastica, ricca di soddisfazioni e ovviamente di reti. I neroverdi hanno vinto 5-0 l’ultima gara disputata contro il Genoa e il bomber è stato protagonista di una doppietta. Ai microfoni di Sky Sport, il numero 9 ha mostrato tutta la sua felicità e un pizzico di ambizione.

Caputo: “Del Piero? Aspetto sua chiamata. Sulla Nazionale…”

“Ora Del Piero deve offrirmi una cena, ma non mi permetterei mai di chiamarlo. Aspetto sue notizie, siamo tutti in attesa”, ha commentato a caldo Caputo in merito alla scommessa fatta con l’ex numero 10 della Juventus che si era proposto di offrirgli una cena in caso di arrivo a quota 20 gol. “A parte gli scherzi, sono veramente felice per questo traguardo, è un record nella storia del club e voglio dedicarlo a tutti. Qui ho trovato una grande famiglia. Abbiamo fatto vedere ancora una volta la nostra forza, il fatto che non ci arrendiamo mai: chiudiamo in bellezza il campionato, poi stacchiamo un po’ la spina. Che futuro può avere il Sassuolo? Noi ci auguriamo sempre di fare il massimo, ogni anno è diverso da quello precedente. Teniamo tantissimo all’ottavo posto e già che il mister resta qui con noi è un punto di partenza importante per tutti”.

Ma tra i sogni nel cassetto di Caputo, probabilmente c’è anche la Nazionale. “Oltre al messaggio di Del Piero aspetto anche quello del ct Mancini? Io credo che il messaggio sia il campo (ride ndr)”. E chissà che il numero 9 non possa togliersi anche quella che sarebbe una meritata chiamata in azzurro… Ovviamente dopo la cena con Pinturicchio.

