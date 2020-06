Caputo: “Mi voleva il Genoa, ma ho scelto il Sassuolo. Manca il campo”

La stagione interrotta è stata una delle migliori per Francesco Caputo. L’attaccante del Sassuolo ha confermato quanto di buono mostrato a Empoli. Ora il centravanti neroverde non vede l’ora di tornare in campo, come rivelato al Corriere del Mezzogiorno: “C’è grande entusiasmo per la ripartenza, il desiderio di giocare è enorme. Dobbiamo fare punti e salvarci, solo dopo potremo pensare ad altro”. Poi Caputo si è soffermato su un retroscena risalente alla scorsa estate, quando diversi club si sono fatti avanti per acquistarlo: “Tutti sapevano quando desiderassi la A e il Sassuolo è stato sicuramente una grande opportunità. Il Genoa mi voleva ma la prima chiamata è arrivata da De Zerbi. Il Sassuolo è una grande piazza, è stata un’idea perfetta”.