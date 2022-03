Caputo: “Voglio trascinare la Sampdoria a suon di gol. La maglia a fine gara..”

Il centravanti protagonista di due reti contro il Venezia

Doppietta da tre punti per l'attaccante della Sampdoria Francesco Ciccio Caputo , che con le sue reti ha regalato una vittoria fondamentale alla squadra nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia. L'attaccante blucerchiato ha espresso grande soddisfazione nel post partita parlando ai canali ufficiali del club e non solo.

"A Venezia abbiamo fatto una vittoria di squadra, di gruppo, su un campo difficile. Abbiamo preparato la settimana bene, uniti. Questa non è una vittoria che ci tira fuori definitivamente, anche se è importante", ha detto Caputo riportando subito i piedi per terra. "Il primo gol ci ha dato fiducia e consapevolezza. Poi con il secondo si è messo tutto il binario giusto. Ci tenevo per i tifosi, perché sono i primi che soffrono. Sono venuti anche in stazione venerdì, ci tenevo ad esultare sotto di loro. Ci mettono cuore per questa maglia e noi siamo contenti per loro".