Cardiologo Mos: “Eriksen non può giocare con un defibrillatore”

Secondo il cardiologo non c'è nessuna speranza di vedere in campo con la maglia dell'Inter il danese Eriksen

Si susseguono gli interventi di cardiologi di fama sul futuro di Christian Eriksen. A Itasportpress.it il parere di un dottore che in passato ha curato e visitato i calciatori Seedorf e Pagliuca . A Fanpage.it il dottor Lucio Mos, presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport, ha spiegato cos'è un ICD e quali sono le prospettive per Eriksen. "È un piccolo apparecchio che viene messo sotto cute, sotto la clavicola, e rileva l'attività del cuore continuamente. In caso di un aritmia potenzialmente letale, interviene con una piccola scossa e la blocca".

"In generale, credo che non possa continuare a giocare. Non si può ipotizzare un'attività sportiva agonistica, a meno che il suo problema non fosse qualcosa di reversibile, che dà la possibilità di togliere il dispositivo, ma non mi sembra questo il caso. Tra l'altro, negli sport di contatto, avere un defibrillatore cardiaco sottocutaneo potrebbe essere molto pericoloso, nel caso di traumi allo stesso dispositivo. La legislazione all'estero non è così rigida come in Italia, però dubito che possa riprendere a giocare a pallone".