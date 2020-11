Carli, frecciata al Napoli: “Siamo andati ad Udine con 8 positivi, ma nessuno ha pensato di non partire”

Non si placano le polemiche relative ai tanti contagi da Covid-19 che sono maturati in Serie A. Nel nuovo episodio di questa particolare telenovela, i protagonista è stato Marcello Carli, attuale direttore sportivo del Parma che ha lanciato una frecciata ai campani.

“MAI PENSATO DI NON PARTIRE”

“Ho visto un allenatore positivo, che non si è lamentato di nulla e quando siamo partiti per Udine avevamo otto casi Covid e nessuno ha mai pensato di non partire – svela il ds del Parma – , non vogliamo avere alibi e anche se fossimo in dieci partiremmo comunque. Liverani non si piange addosso, sa che non è stata la situazione migliore ma non è stupido, vede che si può migliorare e noi dobbiamo solo andare in campo e fare un grande allenamento: questa è la strada per crescere. Il Covid c’è per tutti, dobbiamo trasmettere positività alla gente, perché si gioca a calcio per questo altrimenti chiudiamo tutto”. Carli affronta poi il tema degli stadi vuoti: “A me dispiace essere qui a Parma e non aver visto la gente allo stadio, lo guardavamo prima anche per aspettare di migliorarlo, ed è stupendo. Vederlo pieno sarebbe la nostra più grande vittoria. Se avremo lavorato bene avremo fiducia, se lavoreremo male la colpa sarà mia e me ne prenderò le colpe. So qual è il mio ruolo e il mio lavoro, per non avere responsabilità facevo un altro lavoro. Mi piacerebbe avere i ragazzi al campo e a giocarsela tutti insieme”.