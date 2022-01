Carnasciali a ISP: “Con Vlahovic ha sbagliato la Fiorentina. Non è un tradimento perchè…”

L'ex calciatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

In merito all’ormai certo passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Daniele Carnasciali, ex calciatore viola.

L’ha stupita che, tra tutte le proposte, Vlahovic abbia proprio accettato quella della Juve?

“No, con tutta onestà”.

Per quali ragioni?

“Perché aveva di sicuro già da tempo un accordo, quantomeno verbale, con la Juve. Per cui non sono stupito”.

Vlahovic aveva giurato amore eterno alla Fiorentina non più tardi di settembre. Che cosa è cambiato nel frattempo?

“Erano evidenti dichiarazioni di facciata, così come tante altre fatte da altri calciatori in passato. Certo: ha sbagliato anche la Fiorentina”.

Per quali motivi?

“Perché potevano proporgli il rinnovo molto prima, quando c’era Prandelli. Aveva iniziato a giocare e segnare con continuità. Hanno latitato troppo”.

Poi però pare che sia stato il calciatore stesso a spingere per andare a Torino subito, nel mese di gennaio…

“Infatti poi dopo ci sono anche le colpe del calciatore. La Fiorentina gli ha fatto una bella proposta di rinnovo a ottobre. Poteva accettare, restare qualche anno e poi andarsene, per far monetizzare di più la Fiorentina, club in cui è cresciuto calcisticamente. Sarebbe stato un bel gesto di gratitudine e rispetto, in primis nei confronti dei tifosi”.

A suo giudizio è un tradimento?

“No, ormai è la prassi tipica del calcio moderno. Comandano i procuratori, non i calciatori. Gli Antognoni, i Del Piero e i Totti non esistono, né esisteranno mai più”.

Con Vlahovic la Juve si proietta in corsa per lo scudetto?

“Quest’anno non lo so. L’anno prossimo di sicuro. Ha colmato il divario con Inter, Milan e Napoli”.

Cabral è un sostituto all’altezza?

“Non so neanche chi sia. Ho letto alcune statistiche: mi sembra un buon attaccante. Vedremo”.

Senza Vlahovic che campionato sarà per la Fiorentina?

“Sicuramente sarà molto difficile senza i gol di Vlahovic. Vedremo cosa farà Piatek”.

Chiosa su un altro suo ex club, il Venezia. Come giudica, sin qui, la stagione dei veneti?

“Positivamente. Zanetti sta facendo un grandissimo lavoro. E poi che mercato a gennaio! Per me se la giocheranno fino all’ultimo per la salvezza con Sampdoria, Genoa, Spezia e Udinese”.

