Carnevali: “Inter su Scamacca. Juventus ha chiesto Raspadori, ma servono…”

L'ad del Sassuolo fa il punto sulla situazione di mercato dei gioielli neroverdi

LE MOSSE - "Raspadori? La Juventus ce lo ha chiesto in estate, poi prese Kean", ha esordito Carnevali. "Ora leggo in giro di nuovi interessamenti da parte loro, ma la base d'asta è la stessa dei nostri grandi talenti: 30 milioni". "Scamacca? Ci sono diverse squadre interessate. Una è certamente l'Inter, ma ci sono offerte anche dalla Premier League. Ma secondo noi avrebbe bisogno di stare un altro anno qui". Su Berardi: "Lui è il nostro campione, la nostra bandiera. Sarebbe perfetto per una grande squadra, anche per il Milan. L'anno scorso la Fiorentina fece un'offerta che non si poteva nemmeno prendere in considerazione". Ma la 'bottega' del Sassuolo vede anche altri calciatori in evidenza: "Maxime Lopez è il calciatore più richiesto della nostra rosa. Frattesi sta facendo un bel cammino, abbiamo ceduto Locatelli perché lo sapevamo. Traoré è sbocciato grazie a Dionisi, che ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier".