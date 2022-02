Carrera: “Allegri e Gasperini due filosofie diverse. De Ligt? Fossi in lui…”

Il parere del tecnico verso la sfida di domani tra Atalanta e Juventus

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport , Massimo Carrera , ex calciatore e mister, ha parlato del big match di domani tra Atalanta e Juventus. Dopo aver ammesso che per lui si tratta di una gara molto sentita a livello emozionale, il tecnico ha provato a concentrarsi sui temi della sfida commentando anche il momento delle due squadre e degli allenatori.

GARA - "Ci sono in ballo punti pesanti, importantissimi per la classifica. In questo momento, guardando gli ultimi risultati, si può dire che sulla carta sta meglio la Juventus: anche psicologicamente, perché arriva da prestazioni convincenti e risultati positivi. L’Atalanta un po’ meno, ma in queste partite si dimentica tutto quello che c’è stato recentemente. Sono sfide importati che vanno prese con le pinze sotto tutti i punti di vista".