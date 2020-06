Carrera non ha dubbi: “L’Atalanta può vincere lo scudetto in futuro”

Il sogno scudetto non è una chimera per l’Atalanta. Ne è fermamente convinto Massimo Carrera. L’ex difensore nerazzurro, ora tecnico dell’AEK Atene, pensa che la squadra allenata da Gian Piero Gasperini possa puntare al titolo nei prossimi anni. Lo ha dichiarato a Statistiche Perform News: “Perché no? Penso che l’Atalanta potrebbe vincere lo Scudetto con due o tre acquisti di qualità in più. Ho giocato per l’Atalanta per sette anni e ancora oggi vivo a Bergamo. L’Atalanta è un club serio e competente che ha costruito una grande squadra anno dopo anno, valorizzando i giovani talenti del settore giovanile. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, gioca un buon calcio fatto di intensità e qualità in tutti i dipartimenti. Non è un più una sorpresa ma una realtà “.