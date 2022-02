Casa amica Giampaolo: doppietta Quagliarella e la Sampdoria piega l’Empoli al Ferraris

Prestazione più convincente nel primo tempo dei blucerchiati

Torna al successo la Sampdoria che al Ferraris ha battuto l'Empoli con il punteggio di 2-0. La cura Giampaolo funziona tra le mura amiche visto che la squadra blucerchiata dopo il 4-0 al Sassuolo si è ripetuta stasera contro la squadra toscana. Buona la prestazione dei liguri che hanno messo subito le cose in chiaro con Quagliarella che ha segnato due volte nei primi 30'. Partita dalla due facce della Samp che nella ripresa si è abbassata e lasciato il pallino del gioco all'Empoli senza mai concedere tanto all'undici di mister Amdreazzoli. In avvio Zurkowski calcia alto da pochi passi, chi non sbaglia è Quagliarella al 14'. Pericoloso Colley di testa, raddoppia ancora il capitano della Samp. Ci provano l'ex Caputo e Sabiri. Nella ripresa Colley salva su La Mantia. Con questa vittoria la Sampdoria sale al quindicesimo posto e si allontana di tanto dalla zona calda della classifica.