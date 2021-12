Casa Milan cambia proprietà: ceduta per 20 milioni a fondo immobiliare

L'operazione genererà un utile di circa 20 milioni a bilancio

L’edificio di "Casa Milan" acquisito dal club rossonero nei mesi scorsi, è stato venduto ad un fondo immobiliare per 20 milioni di euro. Il comunicato ufficiale del fondo: “Il Comparto Uno del Fondo Inarcassa RE, fondo immobiliare gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa ha acquisito l’immobile noto come “Casa Milan”: non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi con il Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot”. Dieci mesi fa, lo scorso 23 febbraio, il club rossonero acquistava “Casa Milan” per 41,919 milioni di euro e ora è stato nuovamente ceduto. Il quartier generale del Milan rimarrà come prima a disposizione del club rossonero senza nessun tipo di novità, da questo punto di vista.